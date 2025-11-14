Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья - РИА Новости, 14.11.2025
18:18 14.11.2025
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья - РИА Новости, 14.11.2025
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья
Молдавия не должна чинить препятствия экономике Приднестровья, заявил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 14.11.2025
в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья

Глава ПМР Красносельский призвал Молдавия не чинить препятствия Приднестровью

Вадим Красносельский
Вадим Красносельский
Вадим Красносельский . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Молдавия не должна чинить препятствия экономике Приднестровья, заявил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Что касается Европейского союза, то бизнес и экономика Приднестровской Молдавской Республики ориентированы в том числе и на Европейский союз. Мы должны работать открыто, честно, прозрачно. И, естественно, Молдова не должна этому чинить препятствия", - сказал Красносельский на встрече с главой миссии Европейского союза в Молдавии Ивоной Пьорко.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие
13 ноября, 23:31
Лидер ПМР также отметил, что сегодня Молдавия, игнорируя позицию Евросоюза, препятствует полноценному осуществлению приднестровским бизнес-сообществом экспортно-импортных операций.
"Сегодняшняя встреча – это начальный этап нашего общения. Надеюсь на хороший, позитивный результат. Хочу сразу предложить перейти от дипломатии лозунгов, от дипломатии, скажем так, слов к дипломатии дел", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Парламент Молдавии подтвердил антироссийский курс страны, заявили в Госдуме
Вчера, 02:00
 
