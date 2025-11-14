https://ria.ru/20251114/glava-2055060003.html
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья - РИА Новости, 14.11.2025
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья
Молдавия не должна чинить препятствия экономике Приднестровья, заявил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 14.11.2025
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья
Глава ПМР Красносельский призвал Молдавия не чинить препятствия Приднестровью
ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Молдавия не должна чинить препятствия экономике Приднестровья, заявил в пятницу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Что касается Европейского союза, то бизнес и экономика Приднестровской Молдавской Республики
ориентированы в том числе и на Европейский союз. Мы должны работать открыто, честно, прозрачно. И, естественно, Молдова
не должна этому чинить препятствия", - сказал Красносельский
на встрече с главой миссии Европейского союза в Молдавии Ивоной Пьорко.
Лидер ПМР также отметил, что сегодня Молдавия, игнорируя позицию Евросоюза, препятствует полноценному осуществлению приднестровским бизнес-сообществом экспортно-импортных операций.
"Сегодняшняя встреча – это начальный этап нашего общения. Надеюсь на хороший, позитивный результат. Хочу сразу предложить перейти от дипломатии лозунгов, от дипломатии, скажем так, слов к дипломатии дел", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев
отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.