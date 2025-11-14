https://ria.ru/20251114/glava-2055009889.html
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде - РИА Новости, 14.11.2025
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:34:00+03:00
2025-11-14T15:34:00+03:00
2025-11-14T15:34:00+03:00
политика
россия
игорь краснов
ирина подносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96155b7724a00f86bce4ae7df5674eab.jpg
https://ria.ru/20250825/krasnov-2037521185.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26368/03/263680329_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_28e01d2674a37d44a126fe18792b7587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, игорь краснов, ирина подносова
Политика, Россия, Игорь Краснов, Ирина Подносова
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде
Главу Судебного департамента при Верховном суде Иванова уволили