Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде - РИА Новости, 14.11.2025
15:34 14.11.2025
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.11.2025
политика, россия, игорь краснов, ирина подносова
Политика, Россия, Игорь Краснов, Ирина Подносова
Краснов уволил главу Судебного департамента при Верховном суде

Главу Судебного департамента при Верховном суде Иванова уволили

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов уволил главу Судебного департамента Владислава Иванова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов уволен по решению председателя Верховного суда РФ", - сказал собеседник агентства.
Иванов был назначен на должность при предыдущем председателе ВС РФ Ирине Подносовой, умершей в июле этого года.
Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда
