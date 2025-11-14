https://ria.ru/20251114/gastroenterolog-2054893136.html
Врач рассказала, кому нельзя есть кумкват
Врач рассказала, кому нельзя есть кумкват
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления кумквата при наличии гастрита, язвенной болезни и сахарного диабета, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Продукт содержит большую кислотность и сахар, поэтому кумкват не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни, повышенной кислотности и сахарном диабете", - сказала Пехотина.
Гастроэнтеролог отметила, что допустимой порцией считаются четыре плода в день.
Сам кумкват, по словам врача, обладает противомикробным и общеукрепляющим действием, богат витамином C, эфирными маслами и пектинами. В кожуре цитруса содержатся флавоноиды, которые оказывают антиоксидантный эффект, добавила Пехотина.