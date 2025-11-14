ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агентов украинских спецслужб, готовивших по их заданию убийство одного из высших должностных лиц России.

В видеоролике показано, как некоторых из них оперативники задерживают прямо на улице, к другому приходят в бытовку, сделанную из судового контейнера.

Также в видео демонстрируется работа робототехнического комплекса по нейтрализации вазы с видеокамерой.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище.

Для этого Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии , двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Изъяты средства связи с перепиской задержанных с сотрудником украинских спецслужб, закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.