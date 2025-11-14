Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство - РИА Новости, 14.11.2025
08:25 14.11.2025
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
россия, киев, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Киев, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство

ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство госдеятеля

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агентов украинских спецслужб, готовивших по их заданию убийство одного из высших должностных лиц России.
В видеоролике показано, как некоторых из них оперативники задерживают прямо на улице, к другому приходят в бытовку, сделанную из судового контейнера.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина
Вчера, 07:48
Также в видео демонстрируется работа робототехнического комплекса по нейтрализации вазы с видеокамерой.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище.
Для этого Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
Изъяты средства связи с перепиской задержанных с сотрудником украинских спецслужб, закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.
По данным ФСБ России, украинский режим под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
Вчера, 08:00
 
Россия Киев Украина Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
