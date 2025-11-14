https://ria.ru/20251114/fsb-2054916018.html
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агентов украинских спецслужб, готовивших по их заданию убийство одного из высших должностных лиц России.
В видеоролике показано, как некоторых из них оперативники задерживают прямо на улице, к другому приходят в бытовку, сделанную из судового контейнера.
Также в видео демонстрируется работа робототехнического комплекса по нейтрализации вазы с видеокамерой.
Ранее ФСБ
сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины
планировали против одного из высших должностных лиц РФ
при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище.
Для этого Киев
завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии
, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
Изъяты средства связи с перепиской задержанных с сотрудником украинских спецслужб, закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.
По данным ФСБ России, украинский режим под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.