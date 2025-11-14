Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/fsb-2054914153.html
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля - РИА Новости, 14.11.2025
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля
Киев использовал закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа, при подготовке сорванного убийства государственного деятеля РФ на... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:52:00+03:00
2025-11-14T07:52:00+03:00
россия
киев
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
https://ria.ru/20251111/aktsiya-2054204893.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Киев, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля

Киев применял управляемую из-за рубежа камеру, готовя покушение на госдеятеля

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Киев использовал закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа, при подготовке сорванного убийства государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся Киевом убийство одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. По информации ФСБ, для подготовки этого теракта спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии.
"В ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ФСБ предотвратила попытку спецслужб ФРГ провести акцию под Волгоградом
11 ноября, 14:53
 
РоссияКиевМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала