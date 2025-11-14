https://ria.ru/20251114/fsb-2054914153.html
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля
В ФСБ рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Киев использовал закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа, при подготовке сорванного убийства государственного деятеля РФ на Троекуровском кладбище, сообщила ФСБ России.
ФСБ
сообщила, что предотвратила планировавшееся Киевом
убийство одного из высших должностных лиц РФ
при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве
. По информации ФСБ, для подготовки этого теракта спецслужбы Украины
завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии
.
"В ходе проведенных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения, а также закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении.