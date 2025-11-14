ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище в Москве.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", — говорится в релизе.

По данным ведомства, Киев использовал камеру, замаскированную под цветочную вазу, для наблюдения и управления покушением из-за рубежа. Украина завербовала четырех человек для подготовки убийства.