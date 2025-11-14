https://ria.ru/20251114/fsb-2054913491.html
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц - РИА Новости, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:48:00+03:00
2025-11-14T07:48:00+03:00
2025-11-14T08:19:00+03:00
происшествия
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
https://ria.ru/20251111/aktsiya-2054204893.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ предотвратила убийство украинскими спецслужбами высокого должностного лица
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище в Москве.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины
в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", — говорится в релизе.
По данным ведомства, Киев использовал камеру, замаскированную под цветочную вазу, для наблюдения и управления покушением из-за рубежа. Украина завербовала четырех человек для подготовки убийства.
ФСБ также предупредила, что украинские спецслужбы готовят аналогичные теракты в других российских регионах под руководством западных кураторов.