Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 14.11.2025 (обновлено: 08:19 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/fsb-2054913491.html
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц - РИА Новости, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище в Москве. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:48:00+03:00
2025-11-14T08:19:00+03:00
происшествия
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
https://ria.ru/20251111/aktsiya-2054204893.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц

ФСБ предотвратила убийство украинскими спецслужбами высокого должностного лица

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище в Москве.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище", — говорится в релизе.
По данным ведомства, Киев использовал камеру, замаскированную под цветочную вазу, для наблюдения и управления покушением из-за рубежа. Украина завербовала четырех человек для подготовки убийства.
ФСБ также предупредила, что украинские спецслужбы готовят аналогичные теракты в других российских регионах под руководством западных кураторов.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ФСБ предотвратила попытку спецслужб ФРГ провести акцию под Волгоградом
11 ноября, 14:53
 
ПроисшествияРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала