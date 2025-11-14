Рейтинг@Mail.ru
Форум "Женщины в бизнесе" пройдет во Владивостоке 28 ноября
16:01 14.11.2025
Форум "Женщины в бизнесе" пройдет во Владивостоке 28 ноября
Форум "Женщины в бизнесе" пройдет во Владивостоке 28 ноября

Во Владивостоке состоится форум "Женщины в бизнесе. Лидерство без перегибов"

© iStock.com / insta_photosЖенщина изучает документы
Женщина изучает документы - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© iStock.com / insta_photos
Женщина изучает документы . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Форум "Женщины в бизнесе. Лидерство без перегибов", ориентированный на практический обмен опытом и поддержку женского предпринимательства, пройдет во Владивостоке 28 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие организовано при поддержке центра "Мой бизнес".
Форум станет практической площадкой, где предприниматели смогут использовать конкретные инструменты для развития своих дел. Участников ждут выступления ведущих экспертов, мастер-классы и нетворкинг, что позволит обменяться опытом и найти новых партнеров для проектов в Приморье.
"Этот форум – важный шаг в создании условий для роста женского предпринимательства в Приморье. Мы делаем акцент на практической пользе: наши участники получают не просто выводы, а готовые к применению знания, которые помогут вывести их бизнес на новый уровень", – поделилась заместитель генерального директора центра "Мой бизнес" Ольга Потарусова, ее слова приводит пресс-служба.
Важной частью программы станет демонстрация экономического и творческого потенциала региона. Гостей ждет модный показ, на котором гости смогут увидеть коллекции местных брендов Приморья.
