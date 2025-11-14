Форум "Женщины в бизнесе" пройдет во Владивостоке 28 ноября

Форум станет практической площадкой, где предприниматели смогут использовать конкретные инструменты для развития своих дел. Участников ждут выступления ведущих экспертов, мастер-классы и нетворкинг, что позволит обменяться опытом и найти новых партнеров для проектов в Приморье.

"Этот форум – важный шаг в создании условий для роста женского предпринимательства в Приморье. Мы делаем акцент на практической пользе: наши участники получают не просто выводы, а готовые к применению знания, которые помогут вывести их бизнес на новый уровень", – поделилась заместитель генерального директора центра "Мой бизнес" Ольга Потарусова, ее слова приводит пресс-служба.