Эксперты в сфере социальных практик в бизнесе соберутся на форуме в Москве

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. На юбилейном V форуме "Конгресс: РБК – Общественный капитал" в Москве обсудят главные тренды практики внедрения стратегий по корпоративной социальной ответственности, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал" – организатора мероприятия.

Мероприятие пройдет 26 ноября. На нем соберутся руководители федеральных органов власти и ведущих компаний, представители международных организаций, деловых объединений и эксперты.

Как отметила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, конгресс станет одним из важнейших событий в сфере социальной ответственности бизнеса.

"С каждым годом интерес к данной теме в России растет. Площадка предоставляет большие возможности для всех, чья профессиональная деятельность связана с этой сферой. Приглашаем на мероприятие всех, кто заинтересован в обмене опытом, обсуждении трендов, поиске эффективных решений для бизнеса и, самое главное, в укреплении нашего государства и общества", – приводит пресс-служба организации слова Багатыровой.

На пленарной сессии "Национальные цели – цели устойчивого благополучия" специалисты обсудят важность взаимодействия государства и бизнеса для стратегического развития страны, укрепления суверенитета и общественного благополучия.

В программе форума также следующие темы: "Российский Стандарт общественного капитала бизнеса: новое мировоззрение"; "Экономика роста: конкурентные преимущества ответственной деловой повестки"; "Экология как капитал: от замкнутого цикла к новым моделям бизнеса"; "Технологии ответственного благополучия"; "Рынки будущего: БРИКС и ШОС как площадки для ответственного бизнеса".