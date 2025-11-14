Рейтинг@Mail.ru
На парижском вокзале из-за стрельбы частично парализовано движение поездов
21:00 14.11.2025 (обновлено: 23:54 14.11.2025)
На парижском вокзале из-за стрельбы частично парализовано движение поездов
На парижском вокзале из-за стрельбы частично парализовано движение поездов
Движение высокоскоростных поездов на парижском вокзале Монпарнас частично парализовано после происшествия с одним из пассажиров, нейтрализованным полицией... РИА Новости, 14.11.2025
На парижском вокзале из-за стрельбы частично парализовано движение поездов

Движение поездов на вокзале Монпарнас частично парализовано из-за стрельбы

Полиция Франции
Полиция Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Движение высокоскоростных поездов на парижском вокзале Монпарнас частично парализовано после происшествия с одним из пассажиров, нейтрализованным полицией незадолго до этого, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Из-за вмешательства сил правопорядка движение поездов на линии высокоскоростного сообщения при отправлении и прибытии на вокзал Париж-Монпарнас нарушено. Ориентировочное время возобновления движения 19.00 (21.00 мск)", - говорится в объявлении, размещенном на информационных табло вокзала.
Территория вокруг платформ частично оцеплена, дежурят вооруженные сотрудники правоохранительных органов, проходы перекрыты лентами. Пассажиры ожидают обновлений, оставаясь в залах и коридорах станции.
Незадолго до этого портал Actu 17 сообщал, что мужчина, вооруженный холодным оружием, был нейтрализован полицейскими, вынужденными открыть огонь на вокзале Монпарнас в Париже около 14.30 (16.30 мск).
По данным портала, сотрудники полиции ожидали мужчину при выходе из скоростного поезда, поскольку он подозревался в угрозах убить свою бывшую подругу. Во время задержания он, предположительно, попытался совершить самоубийство, после чего полицейские открыли огонь, чтобы обезвредить его, отмечает портал.
По предварительным данным, 44-летний подозреваемый получил тяжелое ранение ноги. Кроме того, во время операции был ранен еще один человек, уточняет портал.
