Додон рассказал о последствиях возможного вступления Молдавии в ЕС

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз может лишить страну суверенитета, особенно, если она станет членом сообщества с ограниченным статусом, заявил в пятницу экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
"У меня есть вопрос ко всем сторонникам интеграции в ЕС: вы действительно хотите, чтобы мы вошли в Европейский союз в статусе "получлена", с урезанными правами? Если новые страны ЕС, как сейчас обсуждается, лишатся права вето, то все решения, принимаемые брюссельскими структурами, будут автоматически распространяться и на нас. Это фактически означает полный отказ от собственного суверенитета", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что считает себя евроскептиком, поскольку нынешний курс Брюсселя ведёт в тупик.
"Мне близка позиция (премьера Венгрии – ред.) Виктора Орбана, который делает ставку на защиту национальных интересов, традиционных ценностей и семьи, ограничивает влияние внешних политических групп и отстаивает экономический суверенитет своей страны. В таких условиях сотрудничество с ЕС можно было бы рассматривать", - добавил Додон.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.