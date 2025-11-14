Додон рассказал о последствиях возможного вступления Молдавии в ЕС

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз может лишить страну суверенитета, особенно, если она станет членом сообщества с ограниченным статусом, заявил в пятницу экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.