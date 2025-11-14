Рейтинг@Mail.ru
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции
19:02 14.11.2025 (обновлено: 19:14 14.11.2025)
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции
Греческий министр экономики и финансов Кириакос Пиерракакис признал, что у Евросоюза пока нет альтернативного плана по финансированию нужд Украины в случае... РИА Новости, 14.11.2025
в мире, бельгия, украина, москва, евросоюз, еврогруппа, g7
В мире, Бельгия, Украина, Москва, Евросоюз, Еврогруппа, G7
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции

Глава Минфина Греции: у ЕС нет плана при отказе Бельгии в вопросе активов РФ

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Греческий министр экономики и финансов Кириакос Пиерракакис признал, что у Евросоюза пока нет альтернативного плана по финансированию нужд Украины в случае отказа Бельгии от использования замороженных российских активов.
В среду Пиерракакис принял участие во встрече Еврогруппы в Брюсселе, а в четверг – во встрече глав минфинов стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН).
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
13 ноября, 12:55
"Мы в настоящее время обсуждаем другой план, так что мы пока не дошли до этого", - сказал он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, что будет если Бельгия так и не согласится и есть ли у ЕС запасной план.
Министр сказал, что члены ЕС должны уговорить Бельгию, дав ей гарантии защиты.
"Мы считаем, что решение должно быть юридически выверенным. Его необходимо дополнительно изучить. Мы надеемся, что оно будет реализовано скорее на европейском уровне, чем на национальном, в отношении взаимного распределения долга по активам", - сказал Пиерракакис.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Рубио прокомментировал ситуацию вокруг российских активов
13 ноября, 02:51
 
