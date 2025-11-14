У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Греческий министр экономики и финансов Кириакос Пиерракакис признал, что у Евросоюза пока нет альтернативного плана по финансированию нужд Украины в случае отказа Бельгии от использования замороженных российских активов.

"Мы считаем, что решение должно быть юридически выверенным. Его необходимо дополнительно изучить. Мы надеемся, что оно будет реализовано скорее на европейском уровне, чем на национальном, в отношении взаимного распределения долга по активам", - сказал Пиерракакис.