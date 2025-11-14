Рейтинг@Mail.ru
Каллас представит план по обеспечению более быстрых перемещений войск в ЕС - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/es-2055041257.html
Каллас представит план по обеспечению более быстрых перемещений войск в ЕС
Каллас представит план по обеспечению более быстрых перемещений войск в ЕС - РИА Новости, 14.11.2025
Каллас представит план по обеспечению более быстрых перемещений войск в ЕС
Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что на следующей неделе представит план по обеспечению более быстрой военной мобильности в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:06:00+03:00
2025-11-14T17:06:00+03:00
в мире
россия
европа
кайя каллас
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251113/mid-2054843310.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, кайя каллас, нато
В мире, Россия, Европа, Кайя Каллас, НАТО
Каллас представит план по обеспечению более быстрых перемещений войск в ЕС

Каллас представит план по обеспечению военной мобильности на случай конфликта

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что на следующей неделе представит план по обеспечению более быстрой военной мобильности в Европейском союзе в случае крупных перемещений войск.
"На следующей неделе я представлю план по улучшению военной мобильности. В него войдут предложения, направленные на то, чтобы наши дороги, мосты, туннели, железнодорожные линии, аэропорты и другие инфраструктурные объекты могли быстрее обеспечивать передвижение крупномасштабных военных сил", - сказала Каллас.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона
13 ноября, 18:52
 
В миреРоссияЕвропаКайя КалласНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала