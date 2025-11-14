Каллас представит план по обеспечению более быстрых перемещений войск в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что на следующей неделе представит план по обеспечению более быстрой военной мобильности в Европейском союзе в случае крупных перемещений войск.
"На следующей неделе я представлю план по улучшению военной мобильности. В него войдут предложения, направленные на то, чтобы наши дороги, мосты, туннели, железнодорожные линии, аэропорты и другие инфраструктурные объекты могли быстрее обеспечивать передвижение крупномасштабных военных сил", - сказала Каллас.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.