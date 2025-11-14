ЕС будет добиваться от Киева прозрачности в тратах, пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Евросоюз на фоне коррупционного скандала на Украине будет добиваться от Киева большей прозрачности относительно трат предоставляемых ЕС денег, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.