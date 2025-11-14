МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Европейская пресса распространяет ложные утверждения о том, что Украина способна победить Россию, чтобы объяснить населению, для чего в ЕС растет производство вооружений, заявил американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Все массовые европейские СМИ говорят, что у Украины есть шанс победить Россию, а сейчас она просто ведет бой, который зашел в тупик. <…> Но украинский конфликт, по сути, закончен. Украина его полностью проиграла. И проблема для промышленных экономик Европы, согласно (канцлеру Германии Фридриху. — Прим. ред.) Мерцу, заключается в следующем: если конфликт на Украине проигран, то для чего мы будем производить все наше оружие? Кто его будет покупать?" — отметил эксперт.
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
При этом Хадсон подчеркнул, что странам — участницам НАТО необходима мнимая угроза, чтобы поддерживать военно‑промышленное производство и занятость, на которых, по его мнению, сегодня и строится их экономика.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.