Литва усиливает контроль над транзитной зоной в Калининград, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
19:57 14.11.2025
Литва усиливает контроль над транзитной зоной в Калининград, сообщают СМИ
в мире
литва
калининград
россия
ржд
в мире, литва, калининград, россия, ржд
В мире, Литва, Калининград, Россия, РЖД
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПоезд прибывает в Калининград транзитом через Литву
© РИА Новости / Михаил Голенков
Поезд прибывает в Калининград транзитом через Литву. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович своим приказом утвердил новый порядок контроля за гражданами РФ, следующими транзитом через литовскую территорию в Калининградскую область, сообщает в пятницу агентство ELTA,
По данным агентства, теперь служба охраны государственной границы, полиция Литвы и служба общественной безопасности будут координированно осуществлять надзор за транзитом и реагировать на инциденты.
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Во Франции сделали заявление о Калининграде
3 ноября, 09:04
"Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель – оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации", - приводит агентство слова Кондратовича.
Отмечается, что новый порядок контроля позволит усилить межведомственный обмен информацией, а службы проведут совместные учения для обеспечения слаженности действий.
В середине июня полиция Литвы заявила о том, что разыскивает гражданина России, который спрыгнул с поезда Адлер-Калининград, следующего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта Кибартай. Поисками пропавшего пассажира занимались местные подразделения полиции, а также погранслужба с привлечением вертолетов. В середине августа литовский генпрокурор Нида Грунскене заявила, что россиянин, спрыгнувший на территории Литвы с транзитного поезда в Калининград, был задержан в третьей стране.
Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.
Калининград - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
29 октября, 09:25
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
