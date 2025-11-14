Литва усиливает контроль над транзитной зоной в Калининград, сообщают СМИ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович своим приказом утвердил новый порядок контроля за гражданами РФ, следующими транзитом через литовскую территорию в Калининградскую область, сообщает в пятницу агентство ELTA,
По данным агентства, теперь служба охраны государственной границы, полиция Литвы и служба общественной безопасности будут координированно осуществлять надзор за транзитом и реагировать на инциденты.
"Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель – оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации", - приводит агентство слова Кондратовича.
Отмечается, что новый порядок контроля позволит усилить межведомственный обмен информацией, а службы проведут совместные учения для обеспечения слаженности действий.
В середине июня полиция Литвы заявила о том, что разыскивает гражданина России, который спрыгнул с поезда Адлер-Калининград, следующего транзитом через Литву, недалеко от погранпункта Кибартай. Поисками пропавшего пассажира занимались местные подразделения полиции, а также погранслужба с привлечением вертолетов. В середине августа литовский генпрокурор Нида Грунскене заявила, что россиянин, спрыгнувший на территории Литвы с транзитного поезда в Калининград, был задержан в третьей стране.
Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.