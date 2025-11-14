Сильный ветер снес новогодние елки в Мурманской области

МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Несколько новогодних елок не выдержали напора стихии и ураганного ветра и упали в городах Полярный и Заполярный в Мурманской области, а в Коле, где елка пока стоит, отменили ее торжественное открытие.
В соцсетях жители региона публикуют фотографии упавших новогодних символов. Украшенные елки упали в городах Полярный и Заполярный. По данным администрации города Колы, открытие елки в этом городе, запланированное на субботу, пока отменяется.
Из-за ураганного ветра пострадали и новогодние украшения. В Североморске местные жители обнаружили, что некоторые уличные украшения и арт-объекты "улетели", а стеклянные шарики разбились.
Новогодняя елка в Мурманске выдержала удары стихии, а вот некоторые деревья на улицах – нет. Жители также сообщают о покосившихся световых опорах, упавших рекламных щитах. "Зимняя сказка" обесточила некоторые населенные пункты, в школах отменили занятия, ряд дорог перекрыт, рейсы в аэропорту Мурманска задерживаются.
