Сильный ветер снес новогодние елки в Мурманской области

МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Несколько новогодних елок не выдержали напора стихии и ураганного ветра и упали в городах Полярный и Заполярный в Мурманской области, а в Коле, где елка пока стоит, отменили ее торжественное открытие.