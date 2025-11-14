Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге школьница попала под трамвай - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 14.11.2025 (обновлено: 10:14 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/ekaterinburg-2054922393.html
В Екатеринбурге школьница попала под трамвай
В Екатеринбурге школьница попала под трамвай - РИА Новости, 14.11.2025
В Екатеринбурге школьница попала под трамвай
Девочка попала под трамвай в Екатеринбурге, опаздывая в школу, ребенок с различными травмами находится в больнице, сообщила пресс-служба свердловской... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T09:18:00+03:00
2025-11-14T10:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
центр подготовки космонавтов
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054931176_16:0:1189:660_1920x0_80_0_0_3a0ba4c4e9142617b47665a2230e85d8.jpg
https://ria.ru/20251027/revda-2051023819.html
https://ria.ru/20250829/dtp-2038358471.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054931176_163:0:1043:660_1920x0_80_0_0_89f224cc23f6f648ea35b97bfb82edf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, центр подготовки космонавтов, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Центр подготовки космонавтов, ГИБДД МВД РФ
В Екатеринбурге школьница попала под трамвай

Спешащая в школу девочка попала под трамвай в Екатеринбурге

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиВ Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай
В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Девочка попала под трамвай в Екатеринбурге, опаздывая в школу, ребенок с различными травмами находится в больнице, сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП случилось в 5.25 мск пятницы.
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
27 октября, 19:15
"Водитель трамвая, двигавшегося по маршруту №10 "ЦПКиО – 7 ключей" по улице Техническая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства", – говорится в сообщении.
В результате аварии пострадала 11-летняя девочка-пешеход, которая с различными травмами госпитализирована в детскую больницу.
"Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу", – рассказали в ГАИ.
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиВ Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай
В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай
За рулем трамвая была 46-летняя женщина, имеющая стаж вождения 25 лет, состояние опьянения у неё не установлено, уточнили в пресс-службе. В момент происшествия в салоне трамвая находились пять пассажиров, они не пострадали.
"Водитель пояснила, что не заметила ребенка, который неожиданно выбежал на трамвайные пути", – добавили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
29 августа, 16:29
 
ПроисшествияЕкатеринбургЦентр подготовки космонавтовГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала