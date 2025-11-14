В Екатеринбурге школьница попала под трамвай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Девочка попала под трамвай в Екатеринбурге, опаздывая в школу, ребенок с различными травмами находится в больнице, сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП случилось в 5.25 мск пятницы.
"Водитель трамвая, двигавшегося по маршруту №10 "ЦПКиО – 7 ключей" по улице Техническая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства", – говорится в сообщении.
В результате аварии пострадала 11-летняя девочка-пешеход, которая с различными травмами госпитализирована в детскую больницу.
"Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу", – рассказали в ГАИ.
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской областиВ Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области
За рулем трамвая была 46-летняя женщина, имеющая стаж вождения 25 лет, состояние опьянения у неё не установлено, уточнили в пресс-службе. В момент происшествия в салоне трамвая находились пять пассажиров, они не пострадали.
"Водитель пояснила, что не заметила ребенка, который неожиданно выбежал на трамвайные пути", – добавили в ведомстве.
