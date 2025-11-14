Рейтинг@Mail.ru
Пять россиян, пострадавших в ДТП в Египте, проходят лечение в Хургаде - РИА Новости, 14.11.2025
12:33 14.11.2025 (обновлено: 14:38 14.11.2025)
Пять россиян, пострадавших в ДТП в Египте, проходят лечение в Хургаде
в мире
хургада
красное море
египет
в мире, хургада, красное море, египет
В мире, Хургада, Красное море, Египет
© Фото : Al Masry Al YoumДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте. Архивное фото
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Пять россиян, попавших в ночь на пятницу в ДТП в провинции Красное море в Египте, проходят лечение в больницах Хургады, двое с тяжелыми травмами, угрозы их жизни нет, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Хургаде.
"Пять россиян доставлены в Хургаду, в госпитали "Асил" и "Клеопатра". Среди пострадавших двое с тяжелыми травмами, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в генконсульстве.
Как ранее РИА Новости сообщил источник в египетских медицинских службах, в ночь на пятницу пять россиян пострадали в результате второго за неделю ДТП с туристами из РФ в египетской провинции Красное море, все были экстренно госпитализированы. Среди пострадавших также находились два гражданина Азербайджана и один турист из ФРГ.
Во вторник утром туристический автобус, в котором находились 27 российских туристов, столкнулся с грузовиком на дороге Хургада - Каир в районе Рас-Гареба той же провинции. В результате аварии погибли два человека - водитель и гражданка РФ. По данным египетских властей, водитель автобуса врезался в грузовик.
