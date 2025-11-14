Пять россиян, пострадавших в ДТП в Египте, проходят лечение в Хургаде

КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Пять россиян, попавших в ночь на пятницу в ДТП в провинции Красное море в Египте, проходят лечение в больницах Хургады, двое с тяжелыми травмами, угрозы их жизни нет, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Хургаде.