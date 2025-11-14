Рейтинг@Mail.ru
16:55 14.11.2025
Защита блогера Дудя* обжалует приговор
происшествия
россия
москва
юрий дудь*
происшествия, россия, москва, юрий дудь*
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Дудь*
Юрий Дудь*. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Защита блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) обжалует приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы сегодня заочно приговорил Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима - как и просило гособвинение в ходе прений сторон. Адвокат Дудя, отметив, что "формально в действиях есть состав преступления", настаивал на прекращении дела по малозначительности.
По данным следствия, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозило до двух лет лишения свободы.
Ранее в отношении Дудя была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Признан в РФ иностранным агентом
