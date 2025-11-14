https://ria.ru/20251114/dtp-2055086541.html
В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек - РИА Новости, 14.11.2025
В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек, шесть пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах края. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:40:00+03:00
2025-11-14T21:40:00+03:00
2025-11-14T21:46:00+03:00
происшествия
пермский край
пермский край
2025
