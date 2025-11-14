Рейтинг@Mail.ru
21:40 14.11.2025 (обновлено: 21:46 14.11.2025)
В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек, шесть пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах края. РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Пермском крае в ДТП с автобусом уже пострадали 13 человек

УФА, 14 ноя - РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек, шесть пострадали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах края.
Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом в Пермском крае, есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, сообщала ранее прокуратура региона.
"На месте погибли семь человек, шестеро пострадали. Их увезли в больницу, число пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияПермский край
 
 
