Во Владивостоке автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество
Во Владивостоке автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 14.11.2025
Во Владивостоке автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество
Суд приговорил одного из участников организованной группы "автоподставщиков", похитившей почти 7,5 миллиона рублей страховых выплат за умышленные аварии во... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:19:00+03:00
2025-11-14T16:19:00+03:00
2025-11-14T16:19:00+03:00
Во Владивостоке автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Суд приговорил одного из участников организованной группы "автоподставщиков", похитившей почти 7,5 миллиона рублей страховых выплат за умышленные аварии во Владивостоке, к пяти годам колонии за мошенничество, сообщила прокуратура региона.
Суд во Владивостоке
установил, что с апреля 2019 года по февраль 2021 года организованная группа намеренно создавала аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить страховые выплаты как пострадавшие. В результате фигуранты похитили около 7,5 миллиона рублей страховых выплат, а также попытались аналогично получить еще 400 тысяч рублей, но сделать это не удалось. В ходе расследования обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб.
Житель Владивостока 1982 года рождения заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и содействовал раскрытию иных эпизодов и изобличению соучастников.
"С учетом этого и позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил итоговое наказание в виде пяти лет лишения свободы... в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по 20 эпизодам ч. 4 ст. 159.5 УК РФ
(мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и эпизоду покушения на аналогичное преступление.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю
и комплексной работы прокуратуры Приморья по декриминализации сферы автострахования. Расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов продолжается, информирует надзорное ведомство.
Приговор не вступил в законную силу.