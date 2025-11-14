Во Владивостоке автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Суд приговорил одного из участников организованной группы "автоподставщиков", похитившей почти 7,5 миллиона рублей страховых выплат за умышленные аварии во Владивостоке, к пяти годам колонии за мошенничество, сообщила прокуратура региона.

Суд во Владивостоке установил, что с апреля 2019 года по февраль 2021 года организованная группа намеренно создавала аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить страховые выплаты как пострадавшие. В результате фигуранты похитили около 7,5 миллиона рублей страховых выплат, а также попытались аналогично получить еще 400 тысяч рублей, но сделать это не удалось. В ходе расследования обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб.

Житель Владивостока 1982 года рождения заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и содействовал раскрытию иных эпизодов и изобличению соучастников.

"С учетом этого и позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил итоговое наказание в виде пяти лет лишения свободы... в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по 20 эпизодам ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и эпизоду покушения на аналогичное преступление.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю и комплексной работы прокуратуры Приморья по декриминализации сферы автострахования. Расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов продолжается, информирует надзорное ведомство.