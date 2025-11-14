https://ria.ru/20251114/dtp-2054905080.html
Во Владивостоке сообщили подробности ДТП, в котором погибла женщина
Водитель, врезавшийся на иномарке в пит-стоп во Владивостоке, ехал на высокой скорости, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 14.11.2025
Во Владивостоке сообщили подробности ДТП, в котором погибла женщина
Во Владивостоке водитель, врезавшийся в пит-стоп, ехал на высокой скорости