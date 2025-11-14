Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке сообщили подробности ДТП, в котором погибла женщина - РИА Новости, 14.11.2025
06:02 14.11.2025
Во Владивостоке сообщили подробности ДТП, в котором погибла женщина
Водитель, врезавшийся на иномарке в пит-стоп во Владивостоке, ехал на высокой скорости, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 14.11.2025
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : МЧС РоссииИномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Водитель, врезавшийся на иномарке в пит-стоп во Владивостоке, ехал на высокой скорости, сообщает региональная прокуратура.
Ранее главное управление МЧС сообщало, что в ДТП погибла сотрудница пункта быстрого питания, а также в результате происшествия госпитализированы четыре человека.
"Установлено, что утром 14 ноября 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse, двигаясь со стороны острова Русского по улице Катерной во Владивостоке, на высокой скорости совершил наезд на пункт быстрого питания", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки прокуратура даст оценку законности принятого итогового решения, а также проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения.
ПроисшествияВладивостокРусский (остров)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
