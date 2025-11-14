Рейтинг@Mail.ru
10:29 14.11.2025 (обновлено: 14:18 14.11.2025)
Россияне старше 55 лет стали чаще заказывать доставку еды
Россияне старше 55 лет стали чаще заказывать доставку еды

Исследование Т-Банка: россияне старше 55 лет стали чаще заказывать доставку еды

© РИА Новости / Владимир Песня Человек с телефоном в руках
Человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Человек с телефоном в руках. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне старше 55 лет стали чаще заказывать доставку еды, говорится в исследовании Т-Банка, которое есть у РИА Новости.
"В первом полугодии 2025 года онлайн-доставку продуктов (e-grocery) заказывали 13% людей старше 55, тогда как в первом полугодии 2019 года их было меньше 1%. За этот период выросла и доля людей старше 55, заказывающих онлайн готовую еду (e-food) - с 1% до 6%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что пятая часть (21%) представителей старшего поколения в Москве и Московской области заказывает продукты онлайн. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их доля составляет 17%. В других городах-миллионниках люди старше 55 лет заказывают доставку продуктов почти вдвое чаще (14%), чем в городах с меньшим населением (8%), уточняется в материалах.
По данным исследования, в первом полугодии 2025 года у людей старше 55 лет онлайн-транзакции занимали 19% от общего числа покупок. Это в 2,4 раза больше, чем шесть лет назад, в перовом полугодии 2019 года. В денежном выражении доля онлайна за тот же период выросла в два раза - до 36%.
Молодое поколение покупает в онлайне больше, чем старшее, но люди старше 55 с большей скоростью осваивают онлайн-покупки. У покупателей моложе 55 лет доля покупок в онлайне за указанный период выросла по количеству с 16% до 26%, а в денежном выражении - с 28% до 44% (рост в обоих случаях в 1,6 раза), уточняется в исследовании.
"В Москве у людей старше 55 доля покупок в онлайне - 28% по количеству, в денежном выражении - 43%. В Санкт-Петербурге доля покупок в онлайне среди старшего поколения - 23% по количеству, в денежном выражении - 40%", - говорится в материалах.
Люди старше 55 активно переходят на онлайн-оплату регулярных бытовых счетов - за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), интернет и мобильную связь. "В первом полугодии 2025 года Санкт-Петербург и Ленинградская область - лидеры по доле людей старшего поколения, оплачивающих эти услуги в приложении или в личном кабинете на сайте банка - 42%. На втором месте - Москва и Московская область (40%), затем другие города-миллионники (40%) и другие города (33%)", - отмечается в исследовании.
Там же добавляется, что старшее поколение стало реже покупать авиабилеты онлайн: доля людей старше 55, покупающих билеты онлайн, снизилась с 11% до 7% за шесть лет. На это повлияли пандемия и санкционные ограничения. При этом они стали чаще оформлять онлайн-подписки на книги, онлайн-кинотеатры и обучающие курсы. Доля выросла до 17% в первом полугодии 2025 года с 1% в аналогичном периоде 2019 года.
Меньше всего представителей старшего поколения покупает в онлайне косметику (3%), одежду и обувь (2%) - причем эти товары чаще приобретают на маркетплейсах, чем на отдельных сайтах. В первом полугодии 2025 года 65% россиян старшего поколения, покупающих онлайн, совершали покупки на маркетплейсах - рост более чем в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2019 года.
"Чаще всего старшее поколение обращается в поддержку банка, чтобы отменить или оспорить платежи или переводы в депозитных продуктах (например, переводы с карты на карту, со счета на счет или на карту). По вопросам ошибочных или ненамеренных операций обращаются 31% клиентов старшего поколения, из-за проблем с подписками и услугами - 19%, по вопросам возврата средств и товара - 15%", - сообщается в исследовании.
 
