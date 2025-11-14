Дрон ВСУ ударил в жилой дом в Донецке

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в шестнадцатиэтажный дом в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

На месте происшествия найдены характерные фрагменты БПЛА самолетного типа - части двигателя, аккумуляторы и крылья с порядковым номером. По словам очевидцев обошлось без пострадавших.