Дрон ВСУ ударил в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 14.11.2025
Дрон ВСУ ударил в жилой дом в Донецке
Дрон ВСУ ударил в жилой дом в Донецке
Дрон ВСУ ударил в шестнадцатиэтажный дом в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинский район
донецк
2025
происшествия, ленинский район, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинский район, Донецк
Донецк
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в шестнадцатиэтажный дом в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Атака БПЛА произошла в Ленинском районе города. Дрон попал в стену на 15-м этаже здания и взорвался. В результате взрыва повреждения получили квартиры с 11-го по 15-й этажи. Еще не менее чем в трех соседних домах повреждено остекление.
На месте происшествия найдены характерные фрагменты БПЛА самолетного типа - части двигателя, аккумуляторы и крылья с порядковым номером. По словам очевидцев обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинский районДонецк
 
 
