Экс-директора пензенского предприятия отправили в колонию за крупную взятку

САРАТОВ, 14 ноя - РИА Новости. Бывший директор муниципального предприятия в Пензе приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере от коммерсантов, сообщают правоохранительные органы региона.
Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что приговор вынесен бывшему руководителю МУП "Богословка" Николаю Ахраменкову.
"Доказательства, собранные следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципального унитарного предприятия за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судом принято решение о конфискации в доход государства денежных средств осужденного в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей", - сообщило СУСК РФ по Пензенской области в Telegram-канале.
По данным следствия, преступление было совершено 27 декабря 2024 года.
"Взятку он получил от представителя коммерческой компании за выдачу технических условий на подключение к сетям водоснабжения планируемого к застройке коттеджного поселка на 700 домов в селе Богословка Пензенского района. После передачи денег директор МУПа был задержан сотрудниками УФСБ", - уточнили в областной прокуратуре.
Приговор был вынесен Первомайским районным судом Пензы в октябре и вступил в законную силу.