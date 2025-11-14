https://ria.ru/20251114/deti-2054881289.html
Детей, похищенных у жительницы Ингушетии бывшим супругом, вернули матери
Детей, похищенных у жительницы Ингушетии бывшим супругом, вернули матери - РИА Новости, 14.11.2025
Детей, похищенных у жительницы Ингушетии бывшим супругом, вернули матери
Власти и правоохранители в Ингушетии помогли вернуть местной жительнице двух малолетних детей, которые, по ее словам, были похищены ее бывшим супругом, сообщило РИА Новости, 14.11.2025
НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Власти и правоохранители в Ингушетии помогли вернуть местной жительнице двух малолетних детей, которые, по ее словам, были похищены ее бывшим супругом, сообщило правительство региона.
Ранее в соцсетях местная жительница пожаловалась на то, что ее бывший супруг несколько месяцев назад похитил двух ее малолетних детей и не дает с ними общаться. Сообщалось, что следственное управление СК РФ
по региону организовало проверку по данному факту.
"С привлечением контрольно-надзорных органов была проведена проверка доводов Зухры Бакаевой о похищении двоих детей. В рамках этой проверки установлено, что есть решение суда, который определил место жительства несовершеннолетних детей у мамы. Учитывая, что есть такое решение суда, дети переданы матери", - приводятся в сообщении слова уполномоченной по правам ребенка в Ингушетии
Заремы Чахкиевой.
Она отметила, что состояние детей удовлетворительное, вопрос их дальнейшего воспитания и проживания с матерью остается на контроле органов опеки и попечительства.
"Сторонам также была предложена процедура медиации с целью выработки мирного соглашения для дальнейшего взаимодействия в интересах совместного воспитания детей", – добавила детский омбудсмен.