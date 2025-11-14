Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках нацпроекта

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках акции "Сохраним лес"… Мероприятие проводят в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Завершился очередной этап всероссийской акции, стартовавшей в рамках осеннего лесокультурного сезона 2025 года", - говорится в сообщении.

Главными участниками события, проводимого в рамках нацпроекта, стали воспитанники Имеретинского школьного лесничества, отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Геннадий Сагайдаков. Саженцы красного дуба будут расти на территории школьного двора.

"Когда дети сами выращивают саженцы в своем питомнике, это говорит о глубоком и осознанном отношении к природе. Такой ответственный подход гарантирует, что зеленое наследие Кубани будет в надежных руках. Акция наглядно демонстрирует, как общими усилиями мы достигаем значимых результатов: уже высадили более 8 тысяч деревьев по всему краю, и эта работа продолжается", - сказал журналистам Сагайдаков.