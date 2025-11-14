Рейтинг@Mail.ru
Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках нацпроекта
Краснодарский край
 
18:14 14.11.2025 (обновлено: 18:15 14.11.2025)
Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках нацпроекта
Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.11.2025
Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках нацпроекта
Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 14.11.2025
краснодарский край
геленджик
новороссийск
деревья
геленджик
новороссийск
геленджик, новороссийск, деревья
Краснодарский край, Геленджик, Новороссийск, Деревья
Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках нацпроекта

Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках акции "Сохраним лес"

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Более 8 тысяч деревьев высадили на Кубани в рамках акции "Сохраним лес"… Мероприятие проводят в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Завершился очередной этап всероссийской акции, стартовавшей в рамках осеннего лесокультурного сезона 2025 года", - говорится в сообщении.
Главными участниками события, проводимого в рамках нацпроекта, стали воспитанники Имеретинского школьного лесничества, отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Геннадий Сагайдаков. Саженцы красного дуба будут расти на территории школьного двора.
"Когда дети сами выращивают саженцы в своем питомнике, это говорит о глубоком и осознанном отношении к природе. Такой ответственный подход гарантирует, что зеленое наследие Кубани будет в надежных руках. Акция наглядно демонстрирует, как общими усилиями мы достигаем значимых результатов: уже высадили более 8 тысяч деревьев по всему краю, и эта работа продолжается", - сказал журналистам Сагайдаков.
В рамках акции "Сохраним лес" по всей стране планируют высадить около 70 миллионов деревьев. Акция проходит при поддержке краевого минприроды. Наибольший вклад в озеленение Краснодарского края внесли Геленджик, Новороссийск, Апшеронский, Каневский, Кореновский и Тихорецкий районы, отметили в пресс-службе краевой администрации.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ
13 ноября, 17:51
 
