Блогер Митрошина пришла в суд на процесс по делу о легализации денег

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина пришла в Тверской суд, который в ближайшее время приступит к рассмотрению ее дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.

Она пришла в сопровождении адвокатов в медицинской маске, закрывающей часть лица.

Митрошина обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ . По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве

Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.

Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали в СК РФ.

Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.