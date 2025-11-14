https://ria.ru/20251114/delo-2054898593.html
Дело Чекалиных о выводе из России 250 миллионов рублей поступило в суд
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей поступило в Гагаринский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
Чекалины
обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ
на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.
Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка - рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Чекалины находятся под домашним арестом. Пока шло следствие, меру пресечения фигурантам продлевал Троицкий районный суд на юге Москвы
, однако по существу дело было направлено в Гагаринский районный суд, "поскольку в этом районе расположен Сбербанк
, где был открыт счёт", пояснил РИА Новости адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков. Он добавил, что его подзащитный не согласен с квалификацией, которую дало следствие.
«
"Артем Чекалин считает, что максимально, что можно усмотреть в его действиях - это уклонение от уплаты налогов, но по этому преступлению истек срок давности", - добавил адвокат.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и их партнер Роман Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.