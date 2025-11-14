Дело Чекалиных о выводе из России 250 миллионов рублей поступило в суд

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей поступило в Гагаринский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.

Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка - рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Чекалины находятся под домашним арестом. Пока шло следствие, меру пресечения фигурантам продлевал Троицкий районный суд на юге Москвы , однако по существу дело было направлено в Гагаринский районный суд, "поскольку в этом районе расположен Сбербанк , где был открыт счёт", пояснил РИА Новости адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков. Он добавил, что его подзащитный не согласен с квалификацией, которую дало следствие.

« "Артем Чекалин считает, что максимально, что можно усмотреть в его действиях - это уклонение от уплаты налогов, но по этому преступлению истек срок давности", - добавил адвокат.