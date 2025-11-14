Рейтинг@Mail.ru
При попадании ракет в жилой дом в Дамаске пострадали два человека
22:20 14.11.2025
При попадании ракет в жилой дом в Дамаске пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом в столице Сирии Дамаске, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
сирия
дамаск (город)
сирия
дамаск (город)
в мире, сирия, дамаск (город)
В мире, Сирия, Дамаск (город)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом в столице Сирии Дамаске, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Ранее в пятницу агентство SANA сообщало о взрыве в районе Меззе на западе столицы Сирии.
"Мужчина и женщина получили ранения в результате попадания трех ракет в жилой дом в районе Маззе в центре Дамаска", - сказал собеседник агентства.
В миреСирияДамаск (город)
 
 
