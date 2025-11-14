https://ria.ru/20251114/damask-2055091487.html
При попадании ракет в жилой дом в Дамаске пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате попадания ракет в жилой дом в столице Сирии Дамаске, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 14.11.2025
При попадании трех ракет в жилой дом в Дамаске пострадали мужчина и женщина