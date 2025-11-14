https://ria.ru/20251114/damask-2055086800.html
В Дамаске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в районе Меззе на западе столицы Сирии Дамаске, причина пока не установлена, сообщило в пятницу госагентство SANA. РИА Новости, 14.11.2025
