В Дамаске прогремел взрыв - РИА Новости, 14.11.2025
21:43 14.11.2025
В Дамаске прогремел взрыв
В Дамаске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в районе Меззе на западе столицы Сирии Дамаске, причина пока не установлена, сообщило в пятницу госагентство SANA. РИА Новости, 14.11.2025
в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске прогремел взрыв

На западе Дамаска прогремел взрыв, причину пока не установили

Ситуация в Дамаске
Ситуация в Дамаске
Ситуация в Дамаске. Архивное фото
Ситуация в Дамаске. Архивное фото
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в районе Меззе на западе столицы Сирии Дамаске, причина пока не установлена, сообщило в пятницу госагентство SANA.
«
"Взрыв прогремел в районе Меззе в Дамаске, устанавливается его характер", - сообщило агентство.
