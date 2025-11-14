Рейтинг@Mail.ru
"Произошло в неподходящее время". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 14.11.2025
14:51 14.11.2025 (обновлено: 21:04 14.11.2025)
"Произошло в неподходящее время". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Произошло в неподходящее время". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским

Conversation: коррупционный скандал случился в неподходящее время для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины произошел в неподходящее для Владимира Зеленского время, пишет The Conversation.
"Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог произойти в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
Вчера, 11:11
Как указал обозреватель, ситуация с раскрытием коррупционных схем в энергетическом секторе случилась на фоне провалов ВСУ на фронте и российских ударов по украинской энергетике.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине
Вчера, 10:26
 
