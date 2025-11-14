Рейтинг@Mail.ru
В США хотят убедить Трампа не проводить ядерные испытания, сообщает CNN - РИА Новости, 14.11.2025
20:27 14.11.2025
В США хотят убедить Трампа не проводить ядерные испытания, сообщает CNN
Американские чиновники собираются убедить президента США Дональда Трампа не проводить испытания ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.11.2025
В мире, США, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Американские чиновники собираются убедить президента США Дональда Трампа не проводить испытания ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют сообщить Белому дому, что, по их мнению, детонация оружия для испытания ядерных боеголовок, как предлагал Трамп в прошлом месяце, нецелесообразна, сообщили два источника, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении.
Президент США 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Позже он добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
В миреСШАДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
