В США хотят убедить Трампа не проводить ядерные испытания, сообщает CNN
14.11.2025
В США хотят убедить Трампа не проводить ядерные испытания, сообщает CNN
Американские чиновники собираются убедить президента США Дональда Трампа не проводить испытания ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.11.2025
сша
CNN: Чиновники хотят убедить Трампа не проводить ядерные испытания