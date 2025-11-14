Рейтинг@Mail.ru
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал - РИА Новости, 14.11.2025
21:24 14.11.2025
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал - РИА Новости, 14.11.2025
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал
Пострадавших, по предварительным данным, нет при возгорании и задымлении в помещении банного комплекса в Одинцово, сообщило РИА Новости ГУ МЧС. РИА Новости, 14.11.2025
одинцово
Новости
Происшествия, Одинцово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал

МЧС: при пожаре в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал

© РИА Новости / Вадим Брайдов
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пострадавших, по предварительным данным, нет при возгорании и задымлении в помещении банного комплекса в Одинцово, сообщило РИА Новости ГУ МЧС.
В пятницу главк отметил РИА Новости, что возгорание в помещении парильной произошло в банном комплексе в Одинцово.
"Сообщение о возгорании в помещении парильной банного комплекса "Парк Малевича" поступило в 18.45. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление внутри помещений. До прибытия пожарных подразделений эвакуировано 130 человек. 19.44 - локализация на площади в 150 метров. Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 33 человека. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
