https://ria.ru/20251114/chp-2055084574.html
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал - РИА Новости, 14.11.2025
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал
Пострадавших, по предварительным данным, нет при возгорании и задымлении в помещении банного комплекса в Одинцово, сообщило РИА Новости ГУ МЧС. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:24:00+03:00
2025-11-14T21:24:00+03:00
2025-11-14T21:24:00+03:00
происшествия
одинцово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20251114/chp-2055027129.html
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал
МЧС: при пожаре в банном комплексе в Одинцово никто не пострадал