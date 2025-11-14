https://ria.ru/20251114/chp-2055060192.html
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки
2025-11-14T18:18:00+03:00
НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовные дела по факту получения взятки группой лиц и дачи взятки, по подозрению в совершении преступлений задержаны сотрудник регионального минприроды и местный житель, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2022 году должностные лица министерства природных ресурсов Ингушетии
, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя взятку в размере 100 тысяч рублей за … непринятия предусмотренных законом мер реагирования, направленных на пресечение хищения на территории города Малгобек
и Малгобекского района
песчано-гравийной смеси", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по подозрению в совершении этих преступлений задержаны сотрудник регионального минприроды и местный житель, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Общая сумма причиненного государству ущерба в результате хищения песчано-гравийной смеси составила более 240 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
По его информации, уголовные дела, возбужденные по материалам ГУ МВД России по СКФО
и УФСБ РФ
по Ингушетии по статьям "Получение взятки организованной группой" и "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" УК РФ, соединены в одно производство, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 лет лишения свободы.