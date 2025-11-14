Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/chp-2055060192.html
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 14.11.2025
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки
Следователи в Ингушетии возбудили уголовные дела по факту получения взятки группой лиц и дачи взятки, по подозрению в совершении преступлений задержаны... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:18:00+03:00
2025-11-14T18:18:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
малгобек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250715/vzyatki-2029281095.html
россия
республика ингушетия
малгобек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика ингушетия, малгобек
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Малгобек
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки

Сотрудника Минприроды Ингушетии арестовали за получение взятки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовные дела по факту получения взятки группой лиц и дачи взятки, по подозрению в совершении преступлений задержаны сотрудник регионального минприроды и местный житель, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2022 году должностные лица министерства природных ресурсов Ингушетии, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя взятку в размере 100 тысяч рублей за … непринятия предусмотренных законом мер реагирования, направленных на пресечение хищения на территории города Малгобек и Малгобекского района песчано-гравийной смеси", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по подозрению в совершении этих преступлений задержаны сотрудник регионального минприроды и местный житель, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Общая сумма причиненного государству ущерба в результате хищения песчано-гравийной смеси составила более 240 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
По его информации, уголовные дела, возбужденные по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ РФ по Ингушетии по статьям "Получение взятки организованной группой" и "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий" УК РФ, соединены в одно производство, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток
15 июля, 16:50
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияМалгобек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала