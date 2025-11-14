Появились подробности дела о демонтаже горнолыжной трассы в Красногорске

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемому в нарушении правил безопасности при демонтажных работах горнолыжной трассы в Красногорске избран запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.

Ранее экстренные службы сообщали, что 145 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске . По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным минздрава Московской области , пострадали три человека.

"В отношении начальника строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса, подозреваемого в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Задержали начальника стройучастка вчера.