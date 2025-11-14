Рейтинг@Mail.ru
17:09 14.11.2025 (обновлено: 17:10 14.11.2025)
Появились подробности дела о демонтаже горнолыжной трассы в Красногорске
Появились подробности дела о демонтаже горнолыжной трассы в Красногорске
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности дела о демонтаже горнолыжной трассы в Красногорске

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемому в нарушении правил безопасности при демонтажных работах горнолыжной трассы в Красногорске избран запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее экстренные службы сообщали, что 145 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным минздрава Московской области, пострадали три человека.
"В отношении начальника строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса, подозреваемого в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
Задержали начальника стройучастка вчера.
Отмечается, что рамках расследования уголовного дела был произведен повторный осмотр места происшествия, изъята вся необходимая техническая документация. Кроме того, продолжаются допросы, устанавливаются потерпевшие. Согласно сообщению, планируется назначение строительно-технической и оценочных экспертиз.
Сотрудники полиции фиксируют последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
11 ноября, 15:15
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
