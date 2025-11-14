https://ria.ru/20251114/chp-2055042415.html
Появились подробности дела о демонтаже горнолыжной трассы в Красногорске
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемому в нарушении правил безопасности при демонтажных работах горнолыжной трассы в Красногорске избран запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее экстренные службы сообщали, что 145 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске
. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным минздрава Московской области
, пострадали три человека.
"В отношении начальника строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса, подозреваемого в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
Задержали начальника стройучастка вчера.
Отмечается, что рамках расследования уголовного дела был произведен повторный осмотр места происшествия, изъята вся необходимая техническая документация. Кроме того, продолжаются допросы, устанавливаются потерпевшие. Согласно сообщению, планируется назначение строительно-технической и оценочных экспертиз.