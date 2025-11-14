Рейтинг@Mail.ru
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/chp-2055027129.html
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре - РИА Новости, 14.11.2025
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре
Двух попугаев, кошку и двух пожилых женщин вынесли из огня спасатели при пожаре в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Подольске, сообщает ГКУ... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:27:00+03:00
2025-11-14T16:27:00+03:00
подольск
происшествия
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053903942_0:76:3174:1861_1920x0_80_0_0_965e206e38ed402ab77578d78abfb916.jpg
https://ria.ru/20251112/turisty-2054400952.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053903942_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_101ca9d3d264a41ebb5f9f78b0788211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подольск, происшествия, мособлпожспас
Подольск, Происшествия, Мособлпожспас
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре

В Подольске двух попугаев, двух женщин и кошку спасли от огня при пожаре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМашина противопожарной службы
Машина противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Машина противопожарной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двух попугаев, кошку и двух пожилых женщин вынесли из огня спасатели при пожаре в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Подольске, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
Подольске работники 247-й и 309-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками федеральной службы ликвидировали возгорание в девятиэтажке, а также спасли двух пожилых женщин и их питомцев", - говорится в сообщении.
В единую службу экстренных вызовов "Система-112" позвонили очевидцы пожара. Они сообщили, что из окон квартиры на седьмом этаже валит густой дым.
"Из задымленной квартиры пожарные вывели по лестничным маршам двух пожилых женщин, а также вынесли на руках кошку и клетку с двумя попугаями. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась", - заключает "Мособлпожспас".
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Спасатели обнаружили трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в КЧР
12 ноября, 10:16
 
ПодольскПроисшествияМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала