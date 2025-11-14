https://ria.ru/20251114/chp-2055027129.html
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре - РИА Новости, 14.11.2025
В Подольске спасли попугаев, кошку и пожилых женщин при пожаре
Двух попугаев, кошку и двух пожилых женщин вынесли из огня спасатели при пожаре в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Подольске, сообщает ГКУ... РИА Новости, 14.11.2025
подольск
2025
В Подольске двух попугаев, двух женщин и кошку спасли от огня при пожаре