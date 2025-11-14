Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с унижением ребенка-аутиста в Москве

"Я потратила сутки, чтобы найти этого ребёнка и его семью. И выяснилось вот что: два года назад он потерял маму, год назад - бабушку. Остался с папой, которому самому сейчас невероятно тяжело. Но, несмотря ни на что, отец очень старается, воспитывает сына, заботится, занимается с ним. В школе, где учится мальчик, всё в порядке - это специализированное учреждение, педагоги нашли к нему подход, там его понимают и поддерживают. А вот во дворе - происходит трагедия. Старшие ребята из соседних домов решили, что могут издеваться над тем, кто слабее", - рассказала она.