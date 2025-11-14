https://ria.ru/20251114/chp-2055019615.html
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с унижением ребенка-аутиста в Москве
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с унижением ребенка-аутиста в Москве - РИА Новости, 14.11.2025
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с унижением ребенка-аутиста в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль историю с издевательствами и унижениями в отношении мальчика-аутиста со стороны...
2025-11-14
2025-11-14T16:03:00+03:00
2025-11-14T16:03:00+03:00
общество
москва
ольга ярославская
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с унижением ребенка-аутиста в Москве
Ярославская взяла на контроль ситуацию с издевательствами над мальчиком-аутистом
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль историю с издевательствами и унижениями в отношении мальчика-аутиста со стороны других детей.
Омбудсмен рассказала, что до нее дошла страшная история об издевательствах подростков над ребенком с аутизмом во дворе дома в столице.
"Сейчас моя задача - выйти на школу, найти этих подростков и их семьи, поговорить с ними. Это должно быть не наказание, а осознание. Мы должны научить детей состраданию и уважению. Я уже связалась с комиссией по делам несовершеннолетних и школьной службой. Эту историю мы не оставим", - написала Ярославская
в своём Telegram-канале.
Уполномоченный по правам ребенка отметила, что нашла пострадавшего ребенка и его семью, мальчик живет с отцом.
"Я потратила сутки, чтобы найти этого ребёнка и его семью. И выяснилось вот что: два года назад он потерял маму, год назад - бабушку. Остался с папой, которому самому сейчас невероятно тяжело. Но, несмотря ни на что, отец очень старается, воспитывает сына, заботится, занимается с ним. В школе, где учится мальчик, всё в порядке - это специализированное учреждение, педагоги нашли к нему подход, там его понимают и поддерживают. А вот во дворе - происходит трагедия. Старшие ребята из соседних домов решили, что могут издеваться над тем, кто слабее", - рассказала она.