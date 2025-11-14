https://ria.ru/20251114/chechnja-2054881115.html
Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах
В Чечне запрещено использовать элементы мужских национальных костюмов в женской одежде, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры республики. РИА Новости, 14.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872716239_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f6c75e15f5041888658eb9851d0afa4d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 ноя — РИА Новости. В Чечне запрещено использовать элементы мужских национальных костюмов в женской одежде, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры республики.
"Министерство культуры Чеченской Республики обращается ко всем дизайнерам женской одежды в республике и предупреждает, что использование в женских костюмах элементов, изначально принадлежащих мужской национальной одежде, строго запрещено", — сообщает ведомство.
Отмечается, что подобная практика противоречит традиционным устоям и культурным ценностям народа, где на протяжении веков существовало чёткое разграничение мужской и женской атрибутики — как в одежде, так и в символике.
Например, газыри, являвшиеся важной частью мужского костюма, изначально имели практическое и символическое значение: в них воины хранили пороховые заряды, уточняют в министерстве.
"Со временем они (газыри) стали знаком мужества, чести и защитнического духа. Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций", — говорится в сообщении.
Чеченский минкульт подчеркивает, что при создании современных коллекций и развитии национальных брендов важно сохранять уважение к традициям и культурным кодам народа, что является "не шагом назад", а "проявлением зрелости, уважения к истории и духовной преемственности".