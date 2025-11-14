Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах

ГРОЗНЫЙ, 14 ноя — РИА Новости. В Чечне запрещено использовать элементы мужских национальных костюмов в женской одежде, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры республики.

"Министерство культуры Чеченской Республики обращается ко всем дизайнерам женской одежды в республике и предупреждает, что использование в женских костюмах элементов, изначально принадлежащих мужской национальной одежде, строго запрещено", — сообщает ведомство.

Отмечается, что подобная практика противоречит традиционным устоям и культурным ценностям народа, где на протяжении веков существовало чёткое разграничение мужской и женской атрибутики — как в одежде, так и в символике.

Например, газыри, являвшиеся важной частью мужского костюма, изначально имели практическое и символическое значение: в них воины хранили пороховые заряды, уточняют в министерстве.

"Со временем они (газыри) стали знаком мужества, чести и защитнического духа. Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций", — говорится в сообщении.