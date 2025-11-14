Рейтинг@Mail.ru
Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах
Культура
 
00:36 14.11.2025
Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах
Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах - РИА Новости, 14.11.2025
Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах
В Чечне запрещено использовать элементы мужских национальных костюмов в женской одежде, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры республики. РИА Новости, 14.11.2025
культура
культура
чеченская республика (чечня)
культура, чеченская республика (чечня)
Культура, Культура, Чеченская республика (Чечня)
Минкульт Чечни напомнил о разграничении мужского и женского в нацкостюмах

В Чечне запретили использовать элементы мужских нацкостюмов в женской одежде

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАртисты на фестивале чеченского национального танца в Грозном, Чеченская Республика
Артисты на фестивале чеченского национального танца в Грозном, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Артисты на фестивале чеченского национального танца в Грозном, Чеченская Республика. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 ноя — РИА Новости. В Чечне запрещено использовать элементы мужских национальных костюмов в женской одежде, сообщила журналистам пресс-служба министерства культуры республики.
"Министерство культуры Чеченской Республики обращается ко всем дизайнерам женской одежды в республике и предупреждает, что использование в женских костюмах элементов, изначально принадлежащих мужской национальной одежде, строго запрещено", — сообщает ведомство.
Отмечается, что подобная практика противоречит традиционным устоям и культурным ценностям народа, где на протяжении веков существовало чёткое разграничение мужской и женской атрибутики — как в одежде, так и в символике.
Например, газыри, являвшиеся важной частью мужского костюма, изначально имели практическое и символическое значение: в них воины хранили пороховые заряды, уточняют в министерстве.
"Со временем они (газыри) стали знаком мужества, чести и защитнического духа. Поэтому использование подобных элементов в женской одежде воспринимается как посягательство на мужскую символику и нарушение вековых традиций", — говорится в сообщении.
Чеченский минкульт подчеркивает, что при создании современных коллекций и развитии национальных брендов важно сохранять уважение к традициям и культурным кодам народа, что является "не шагом назад", а "проявлением зрелости, уважения к истории и духовной преемственности".
КультураКультураЧеченская республика (Чечня)
 
 
