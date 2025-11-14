Прощание с Булатовым началось в церкви Святой Троицы в Париже

Рейтинг@Mail.ru
14:44 14.11.2025
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Прощание с художником-концептуалистом Эриком Булатовым началось в пятницу в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Закрытый гроб установлен у алтаря. В первом ряду - члены семьи художника супруга, сыновья и близкие родственники, рядом разместились друзья Булатова и представители художественного сообщества. Возле гроба находятся цветы и венки, в том числе от российского посольства.
Попрощаться с художником пришел посол РФ во Франции Алексей Юрьевич Мешков, отметивший вклад Булатова в мировое искусство.
Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг.
Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024 году - в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Своей картиной "Слава КПСС" (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Прощание с Эриком Булатовым пройдет в Русском культурном центре в Париже
11 ноября, 11:41
 
КультураРоссияФранцияНью-Йорк (город)Эрик БулатовМультимедиа Арт музейКПСС
 
 
