Прощание с Булатовым началось в церкви Святой Троицы в Париже

ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Прощание с художником-концептуалистом Эриком Булатовым началось в пятницу в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг.