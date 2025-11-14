https://ria.ru/20251114/bpla-2055083871.html
Над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО сбили в период с 18.00 мск до 20.00 мск три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило... РИА Новости, 14.11.2025
