Над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средства ПВО сбили в период с 18.00 мск до 20.00 мск три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

