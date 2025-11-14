Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 14.11.2025
Над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника
Над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО сбили в период с 18.00 мск до 20.00 мск три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило... РИА Новости, 14.11.2025
Над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника

Над акваторией Черного моря сбили три украинских беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средства ПВО сбили в период с 18.00 мск до 20.00 мск три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"Четырнадцатого ноября текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.
Заголовок открываемого материала