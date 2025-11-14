Рейтинг@Mail.ru
10:32 14.11.2025
При атаке БПЛА на Нижегородскую область пострадавших нет
Пострадавших и разрушений при отражении атаки БПЛА на территории Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при отражении атаки БПЛА на территории Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Этой ночью над территорией Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 1 БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 216 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один - над территорией Нижегородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияГлеб Никитин
 
 
