При атаке БПЛА на Нижегородскую область пострадавших нет
При атаке БПЛА на Нижегородскую область пострадавших нет - 14.11.2025
При атаке БПЛА на Нижегородскую область пострадавших нет
Пострадавших и разрушений при отражении атаки БПЛА на территории Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
нижегородская область
россия
Пострадавших и разрушений при атаке БПЛА на территории Нижегородской области нет