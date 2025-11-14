https://ria.ru/20251114/bpla-2054917785.html
ВС России уничтожили командные пункты ВСУ в Киевской области
Командные пункты, базы БПЛА и системы ПВО уничтожены в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 14.11.2025
ВС России уничтожили командные пункты ВСУ в Киевской области
