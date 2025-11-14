Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили командные пункты ВСУ в Киевской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 14.11.2025
ВС России уничтожили командные пункты ВСУ в Киевской области
ВС России уничтожили командные пункты ВСУ в Киевской области
Командные пункты, базы БПЛА и системы ПВО уничтожены в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
киевская область
одесская область
запорожская область
сергей лебедев
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
киевская область
одесская область
запорожская область
безопасность, киевская область, одесская область, запорожская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, укроборонпром
ВС России уничтожили командные пункты ВСУ в Киевской области

ВС России уничтожили командные пункты и базы БПЛА ВСУ в Киевской области

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Командные пункты, базы БПЛА и системы ПВО уничтожены в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Киев и Киевская область... Уничтоженные цели: ПВО и командные пункты... склады... базы БПЛА; объекты МОУ (министерства обороны Украины - ред.)", - сообщил Лебедев.
Кроме того, в Одесской области были уничтожены объекты ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - объекты "Укроборонпрома".
