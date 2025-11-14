ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из европейских стран, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Из пораженных объектов. <...> В районе Борисполя удар пришелся по базе "элитного" спецназа — добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии", — сказал он.
Российские бойцы также поразили:
- тренировочный лагерь — в Белой Церкви;
- системы ПВО, командные пункты, базы БПЛА и объекты Минобороны Украины — в Киеве и области;
- склады ракет и боекомплектов — в Днепропетровской области;
- приграничные военные объекты, мобильные РЛС, артиллерийские позиции и точки управления — в Сумском и Конотопском районах;
- авиабазу Чугуев — в Харьковской области;
- военный аэродром, узлы связи и склады — в Кировоградской области;
- артиллерийские позиции и РСЗО — у правобережья Херсонской области, а также складские комплексы — в Херсоне;
- хранилища и резервы — на подконтрольной Киеву части ДНР;
- артиллерийские районы, логистику, объекты ПВО и казарму ВСУ — в Николаевской области.
В ночь на пятницу на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ писали о нескольких сериях взрывов в Киеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
