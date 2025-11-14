Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 14.11.2025 (обновлено: 11:20 14.11.2025)
ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе
ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе - РИА Новости, 14.11.2025
ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе
Российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из европейских стран, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 14.11.2025
борисполь, великобритания, германия, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, белая церковь (город), киев
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Великобритания, Германия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Белая Церковь (город), Киев
ВС России ударили по базе спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе

ВС РФ поразили около Борисполя базу спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Европе

Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по базе спецназа ВСУ в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из европейских стран, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Из пораженных объектов. <...> В районе Борисполя удар пришелся по базе "элитного" спецназа — добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии", — сказал он.
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
13 ноября, 08:00
Российские бойцы также поразили:
  • тренировочный лагерь — в Белой Церкви;
  • системы ПВО, командные пункты, базы БПЛА и объекты Минобороны Украины — в Киеве и области;
  • склады ракет и боекомплектов — в Днепропетровской области;
  • приграничные военные объекты, мобильные РЛС, артиллерийские позиции и точки управления — в Сумском и Конотопском районах;
  • авиабазу Чугуев — в Харьковской области;
  • военный аэродром, узлы связи и склады — в Кировоградской области;
  • артиллерийские позиции и РСЗО — у правобережья Херсонской области, а также складские комплексы — в Херсоне;
  • хранилища и резервы — на подконтрольной Киеву части ДНР;
  • артиллерийские районы, логистику, объекты ПВО и казарму ВСУ — в Николаевской области.

В ночь на пятницу на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ писали о нескольких сериях взрывов в Киеве.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
