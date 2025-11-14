Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта из Новороссийска в направлении Кабардинки перекрыли - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 14.11.2025 (обновлено: 05:16 14.11.2025)
Движение транспорта из Новороссийска в направлении Кабардинки перекрыли
Движение транспорта из Новороссийска в направлении Кабардинки перекрыли
Движение транспортных средств перекрыто в направлении Кабардинки из Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, новороссийск, кабардинка, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Кабардинка, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Движение транспорта из Новороссийска в направлении Кабардинки перекрыли

Движение в Кабардинку из Новороссийска перекрыли из-за атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на поселок Кабардинка
Вид на поселок Кабардинка - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на поселок Кабардинка. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Движение транспортных средств перекрыто в направлении Кабардинки из Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Ранее Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске.
"В направлении Кабардинки из Новороссийска перекрыто движение транспортных средств", - написал он.
В морском порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
04:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
