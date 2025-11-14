https://ria.ru/20251114/bezopasnost-2054897648.html
Движение транспорта из Новороссийска в направлении Кабардинки перекрыли
Движение транспортных средств перекрыто в направлении Кабардинки из Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
Движение в Кабардинку из Новороссийска перекрыли из-за атак дронов ВСУ