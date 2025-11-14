https://ria.ru/20251114/bespilotniki-2055068463.html
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России - РИА Новости, 14.11.2025
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
Средства ПВО за 3 часа сбили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T19:09:00+03:00
2025-11-14T19:09:00+03:00
2025-11-14T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белгородская область
брянская область
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
МО: силы ПВО за три часа сбили 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами России