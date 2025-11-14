ПВО сбила 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России

«

"Четырнадцатого ноября текущего в период с 15.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении министерства.