Над четырьмя регионами России сбили десять украинских беспилотников

"14 ноября т.г. в период с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.