https://ria.ru/20251114/bespilotniki-2055010309.html
Над четырьмя регионами России сбили десять украинских беспилотников
Над четырьмя регионами России сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Над четырьмя регионами России сбили десять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:35:00+03:00
2025-11-14T15:35:00+03:00
2025-11-14T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Курская область
Над четырьмя регионами России сбили десять украинских беспилотников
Силы ПВО за три часа сбили десять украинских БПЛА над четырьмя регионами России