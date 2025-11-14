УФА, 14 ноя – РИА Новости. Оправданный по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатор Кировской области Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину о моральном вреде за незаконное уголовное преследование, сообщил РИА Новости адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев.