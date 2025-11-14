Рейтинг@Mail.ru
Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину - РИА Новости, 14.11.2025
14:32 14.11.2025
Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину
Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину - РИА Новости, 14.11.2025
Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину
Оправданный по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатор Кировской области Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину о моральном вреде за... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
кировская область
пермь
москва
никита белых
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
кировский областной суд
кировская область
пермь
москва
происшествия, кировская область, пермь, москва, никита белых, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), кировский областной суд
Происшествия, Кировская область, Пермь, Москва, Никита Белых, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Кировский областной суд
Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину

Экс-губернатор Кировской области Белых обжалует решение суда по иску к Минфину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Москвы. 13 сентября 2017
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Москвы. 13 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
УФА, 14 ноя – РИА Новости. Оправданный по делу о злоупотреблении полномочиями экс-губернатор Кировской области Никита Белых обжалует решение суда по иску к Минфину о моральном вреде за незаконное уголовное преследование, сообщил РИА Новости адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев.
Иск Белых о 10-миллионной компенсации за незаконное уголовное преследование рассмотрел Свердловский районный суд Перми. Суд частично удовлетворил иск, назначив моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
"Подадим апелляцию на решение суда", - сказал Кудрявцев.
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Происшествия, Кировская область, Пермь, Москва, Никита Белых, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Кировский областной суд
 
 
