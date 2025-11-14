На БелАЭС построят третий энергоблок, пишут СМИ

МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о принятом решении строить третий энергоблок на действующей Белорусской АЭС, передает Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о принятом решении строить третий энергоблок на действующей Белорусской АЭС, передает агентство Белта.

"Каранкевич: принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС ", - говорится в сообщении агентства.

"По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди - сооружения третьего энергоблока", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор Белоруской атомной станции Сергей Бобович заявил, что третий блок на БелАЭС, который решено строить в дополнение к двум действующим, потребует более 1 тысячи человек дополнительного персонала.

Он подчеркнул, что на предприятии рады такому решению. "Жизнь показала, что сама реализация проекта и совместная работа над тем, как станция эксплуатируется, позволяет сегодня нам двигаться дальше", - сказал гендиректор.