На БелАЭС построят третий энергоблок, пишут СМИ
13:38 14.11.2025 (обновлено: 14:16 14.11.2025)
На БелАЭС построят третий энергоблок, пишут СМИ
На БелАЭС построят третий энергоблок, пишут СМИ
Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о принятом решении строить третий энергоблок на действующей Белорусской АЭС, передает агентство Белта. РИА Новости, 14.11.2025
Белоруссия, Белорусская АЭС
На БелАЭС построят третий энергоблок, пишут СМИ

Вице-премьер Белоруссии Каранкевич сообщил о строительстве третьего блока на АЭС

Белорусская АЭС
Белорусская АЭС
© Фото : Белорусская АЭС
Белорусская АЭС. Архивное фото
МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о принятом решении строить третий энергоблок на действующей Белорусской АЭС, передает агентство Белта.
"Каранкевич: принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС", - говорится в сообщении агентства.
"По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди - сооружения третьего энергоблока", - сказал он.
В свою очередь генеральный директор Белоруской атомной станции Сергей Бобович заявил, что третий блок на БелАЭС, который решено строить в дополнение к двум действующим, потребует более 1 тысячи человек дополнительного персонала.
Он подчеркнул, что на предприятии рады такому решению. "Жизнь показала, что сама реализация проекта и совместная работа над тем, как станция эксплуатируется, позволяет сегодня нам двигаться дальше", - сказал гендиректор.
По его словам, в настоящее время БелАЭС полностью укомплектована необходимыми кадрами. "Мы сегодня пополняемся выпускниками вузов, ссузов. Необходимости в притоке при работе на двух блоках у нас нет. Ну и понятно, что сейчас с развитием дальнейшей атомной энергетики одной из основных задач будет подготовка персонала уже для третьего блока", - рассказал Бобович.
Строительство АЭС
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии
13 апреля, 09:13
13 апреля, 09:13
 
Белоруссия
Белорусская АЭС
 
 
