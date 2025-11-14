Би-би-си извинилась перед Трампом за искажение его речи

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Британская телерадиокорпорация Би-би-си отправила президенту США Дональду Трампу письмо с извинениями за искажение его речи в 2021 году, но отказалась выплачивать требуемую им компенсацию.

В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си готовит письмо с извинениями перед Трампом за искажение его речи таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям.

"Председатель совета директоров Би-би-си Самир Шах отдельно отправил личное письмо в Белый дом, в котором дал понять президенту Трампу, что он и корпорация сожалеют о редактировании речи президента от 6 января 2021 года, транслировавшейся в программе (Би-би-си - ред.)", - говорится в материале телерадиокорпорации.

При этом Би-би-си также выражает категорическое несогласие с тем, что в этом деле есть основания для подачи иска о клевете, и отказывается удовлетворить требования Трампа о выплате компенсации. Телерадиокорпорация также утверждает, что не планирует снова ставить в эфир эпизод программы Panorama, в котором содержалась искаженная речь американского лидера.

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.